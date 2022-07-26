Sigaraya yeni zam iddiası sonrası açıklama geldi

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya yeni zam geleceğine dair iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aybaş, "Böyle bir zam yoktur şimdilik bilginiz olsun sosyal medyada topic olmuş tabi bu gelmeyeceği anlamına da gelmez saçma sapan bir süreç yaşıyoruz zamları kanıksamayalım lütfen" dedi ve Ağustos ayında geçerli olacak güncel fiyatları paylaştı.