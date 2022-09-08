Sigaraya yeni zam

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna ait sigaralara 1,5 liralık zam geldiğini dile getirdi.

Haber Merkezi

Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.

Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir sigara grubuna ait sigaralara 1,5 TL zam geldiğini duyurdu.

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