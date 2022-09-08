Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.
Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir sigara grubuna ait sigaralara 1,5 TL zam geldiğini duyurdu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sigaraya yeni zam
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna ait sigaralara 1,5 liralık zam geldiğini dile getirdi.
Haber Merkezi
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.
Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir sigara grubuna ait sigaralara 1,5 TL zam geldiğini duyurdu.