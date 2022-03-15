Sigara fiyatlarına büyük zam: İşte zamlı sigara fiyatları

Art arda zamlara şimdi de sigara zammı eklendi. Bir sigara grubunun ürünlerine daha büyük zam geldi.

Haber Merkezi

Akaryakıt fiyatlarına art arda gelen zamların ardından, zam fırtınasına şimdi de sigara fiyatları eklendi. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubunun sigaraya 2 TL zam yaptığını açıkladı.

Özgür Aybaş'ın Twitter'daki paylaşımına göre yeni fiyatlar şöyle:

Enflasyona doğrundan yansıyacak

Sigara fiyatlarına en son ocak ayında zam gelmişti.

Bir sigara grubuna da geçen pazar günü zam gelmişti. Sigaranın enflasyon sepetinde alkol ürünleriyle birlikte yüzde 5 civarında ağırlığı bulunuyor. Bu nedenle, sigara fiyatlarındaki bu zam enflasyon oranına da doğrudan yansıyacak.