Şifre paylaşımını engellemek için yeni önlem

Gazete Oksijen'in haberine göre Netflix, şifre paylaşımının önüne geçmek için kullanıcılardan parmak izi veya yüz tanıma isteyebilir. CCS Insight, yıllık teknoloji tahminlerinde Netflix gibi yayın hizmetlerinin kullanıcıları doğrulamak için 2023 yılına kadar bu gibi yöntemlere yöneleceğini söyledi.

Netflix’te abone kayıplarının yaşanmasını önlemek için platform yeni önlemler almaya devam ediyor. Abone kaybını birden fazla nedene bağlayan şirket, temel neden olarak şifre paylaşımı işlemini gördü.

Önceden aynı evde bulunan 4 bireyin erişiminde olması gereken bir hesabın şifresi onlarca kişiye dağıtılıyordu.

Her bir şifre paylaşımı için ek ücret talep edileceği ve de ücret ödenmemesi halinde aynı evde bulunan bireylerin haricinde kimsenin kullanımına izin verilmeyeceği söyleyen Netflix, şifre paylaşımını sınırlamış oldu.

Artık evdeki televizyon veya IP’yi yansıtan herhangi bir cihaz için bu parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik veri önlemi gerekmeyeceği belirtildi. Ancak dışarıda kullanılan telefon, tablet veya bilgisayarda sorulacağı açıklandı.