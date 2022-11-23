Şiddetli depremin ardından İmamoğlu ve Yavaş'tan ilk açıklamalar

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı bilgilere göre; Düzce merkezli 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 6.5 km derinliği bulunurken Düzce'nin yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, Kocaeli, Bolu, Edirne de şiddetli olarak sallandı.

Şiddetli depremin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın herhangi bir bölgesinden kötü haber almadıklarını açıkladı. Yavaş, "İvedilikle sahadaki ekiplerimizden bilgi aldık. Çok şükür ki Ankara'nın herhangi bir bölgesinden kötü haber almadık. Düzce ve çevre illerdeki vatandaşlarımıza da bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremin hiçbir vatandaşımıza zarar vermemiş olması tek dileğimiz. Geçmiş olsun. Merkez üssü Düzce olan ve tüm bölgede hissedilen depremde İstanbul’da AKOM’a iletilen herhangi bir olumsuz durum mevcut değildir. Depremin etkili olduğu tüm illerdeki gelişmeleri takip ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun" paylaşımını yaptı.