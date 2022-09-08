Şiddete uğrayan kadın, ağabeyinin 'evine geri dön' demesi üzerine intihar etti

Fadıl Hakim’in uyguladığı şiddet sonucu 2 aylık bebeğini düşüren kadın, yakınlarının kendisine şiddet uygulayan erkeğin yanına dönmesi gerektiğini söylemesinin ardından yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, 2 aylık hamile olan 20 yaşındaki Celile Hami, 2 yıl önce ‘dini nikah ile evlendiği’ 25 yaşındaki Fadıl Hakim’in şiddetine maruz kaldı. Maruz kaldığı şiddet sonucu bebeğini düşüren Celile Hadi, önceki hafta ağabeyi Muhammed Hami’nin Adana’daki evine gitti.

Hami, ağabeyine Fadıl Hakim’den ayrılmak istediğini söyleyip, yanlarında kalmak istedi. Ağabey Muhammed Hami ise “O senin kocan. Onun yanına dönmen lazım” dedi. Fadıl Hakim’in yanına dönmek istemeyen Celile Hami, bugün sabah saatlerinde yaşamına son verdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Celile Hami’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Celile Hami’nin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)