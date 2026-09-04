Şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıkmıştı: Berhan Şimşek, CHP MYK üyeliğinden istifa etti

Berhan Şimşek, hakkındaki davalar sonuçlanana kadar CHP MYK üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

İstinafın “mutlak butlan” kararıyla CHP’nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun, “genel başkan yardımcısı” olarak görevlendirdiği Berhan Şimşek'in eski kız arkadaşı Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Söz konusu anlarda Şimşek’in Şanver’i darp ederek evin içine soktuğu, Şanver’in ise kurtulmaya çalıştığı görülüyor.

Şimşek hakkında Özlem Şanver’in başvurusu üzerine psikolojik ve fiziksel şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı verilmiş, karar haziran ayında iki ay daha uzatılmıştı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Şimşek, hakkındaki davalar sonuçlanana kadar CHP MYK üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Bu güncel skandal, Şimşek’in sanatsal ve siyasi geçmişini ele alan Asaf Güven Aksel’in 22 Haziran 2026 tarihli soL makalesini ("Sen unut geçmişini…") doğrudan akıllara getiriyor.

Yazı, Şimşek'in bugün "sol değerler" üzerinden yürüttüğü siyasetin arka planındaki samimiyetsizliği şu somut örneklerle gözler önüne seriyordu. Aksel, "Özellikle butlan sonrası iyice antipatik bir figür olan Berhan Şimşek, Deniz Gezmiş’i canlandırdığı “Hoşça Kal Yarın”la anımsanıyor daha çok ve bu yüzden de kendisine tepki büyüyor. Film gösterime girdiğinde de bu rolün ona verilmesine öfkelenilmişti aslında. Çünkü o Minyeli Abdullah’tı. Hem de Yılmaz’a karşı sürülen zavallı bir dama taşı olarak" sözleriyle anlatmıştı Şimşek'i.

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