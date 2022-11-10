Sibirya soğukları geliyor: İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Sibirya’dan gelen soğuk havaların etkisini artıracağını söyleyen İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Kasım ayının 14'ü 15'i gibi bu sistemin ülkeye giriş yapmasını beklediklerini söyledi.

Haber Global'de yer alan habere göre, Bozyurt sosyal medya hesabından bir video yayınladı. Önümüzdeki günlerde yurdun büyük bir bölümünün soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesinin tahmin edildiğini dile getiren Dr. Bozyurt, şunları söyledi:

"Bu sene diğer senelerden farklı olarak pastırma yazının tarihleri değişti. Bu sene yaklaşık bir hafta 10 gün erkene alındı. Önümüzdeki haftalarda yerini soğuk ve yağışlı sistemlere bırakacak gibi duruyor. Aslında bu hafta oldukça yağışlı ve soğuk havayı bekliyorduk fakat bu yüksek basınç buna pek izin vermiyor. Dolayısıyla kuzeydeki soğuk havalar buraya pek dokunamıyor."

Kasım ortasında Sibirya soğukları

Kasım ayının 14’ü veya 15’i gibi Sibirya'dan soğuk ve yağışlı sistemin gelmesini beklediklerini dile getiren Dr. Bozyurt açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Sibirya’dan gelen bu soğuk ve yağmurlu sistem Türkiye’de gerçekleşecek hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin altına düşürecek. Kuzey ve iç kesimlerde yaklaşık hava sıcaklığı 8 ile 10 derece arası düşecek. Ama aynı zamanda yılın ilk kar yağışları şehir merkezlerinde gerçekleşecek.

Bunun yanında iç Ege de Göller bölgesinde ve İç Anadolu’nun pek çok bölgesinde yılın ilk kar yağışları gerçekleşecek. Bu soğuk ve yağışlı sistem aşağı yukarı 1 hafta kadar sürecek. Özellikle 14 ila 24 Kasım arasında yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek. İç kesimlerde özellikleri geceleri yer yer don olayları bekleneceğinden ilgililerin tedbirli olmaları gerekmektedir."

İstanbul'a Ocak ayında kar

"Özellikle 28-29 Kasım gibi yeniden soğuk ve yağışlı bir sistem bekliyoruz. Asıl soğuk havalar ise Aralık’ın 10-15’i arasında ilk ciddi kış provası yapılacak. Aralık'ın 20’sinden sonra özellikle yılbaşından sonra ise 2022-2023 La nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz.

Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek.”