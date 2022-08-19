Şi ve Putin Kasım ayında yapılacak G-20 zirvesine katılacak

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Kasım'da Bali'de yapılacak G-20 liderler zirvesine Rusya ve Çin devlet başkanlarının katılacaklarını doğruladı.

Widodo Bloomberg News Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait'e verdiği mülakatta "Şi Cinping gelecek. Başkan Putin de bana geleceğini söyledi" dedi.

Konuya ilişkin Çin ve Rusya'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı saldırıyı gerekçe gösteren Batı ülkeleri Endonezya'dan Putin'e zirve için yapılan daveti geri çekmesini istemişti.

Endonezya zirveye Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i de davet etmişti.