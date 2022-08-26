Show TV'den gökkuşağı sansürü: Kendi logosunu unuttu...

Show TV'de yayımlanan 'Bu Sabah' isimli programda, rock grubu Redd'in sosyal medya hesabındaki isminin yanında bulunan gökkuşağı emojisi sansürlendi.
Redd'in şarkıcı Gülşen'in tutukluluğuna dair sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımın ekrana getirildiği programda, grubun sosyal medya hesabındaki isimde yer alan gökkuşağı emojisi sansürlendi.
Redd ise söz konusu görüntüyü "Show TV Redd’in yanındaki gökkuşağını sansürlemiş…" notuyla paylaştı.
Sansüre imza atan kanalın logosunda gökkuşağının renklerinin yer alması sosyal medyada gündem oldu.
Showtv Redd’in yanındaki 🌈 nı sansürlemiş… pic.twitter.com/clUaYxPmJC— Redd 🌈 (@reddseyirdefter) August 26, 2022