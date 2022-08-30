Shell'den Avrupa'da enerji krizi uyarısı

Petrol tekeli Shell CEO’su Ben Van Beurden, Norveç'in Stavanger kentinde düzenlenen enerji konferansında, Avrupa'daki enerji krizi hakkında konuştu. Beurden, Rusya’nın doğalgaz sevkiyatını daha da kısması durumunda, Avrupa ülkelerinin önümüzdeki birkaç kışı yüksek elektrik faturaları ödeyerek geçirebileceğini söyledi.

Bloomberg'in haberine göre, Beurden geçen ay yaptığı açıklamada, arzın kısıtlı olması ve fiyatların yalnızca bu yılın geri kalanında değil, gelecek yıla kadar değişken olması nedeniyle enerji piyasalarının "sıkı olmaya devam edeceğini" belirtmişti.

Rusya’nın Ukrayna'yı operasyonu ve doğalgaz akışını kısmasının ardından Avrupa’da enerji fiyatları bir yıl öncesine göre 6 kat artış gösterdi.

Avrupa Birliği ülkeleri enerji fiyatlarını aşağı çekmek için şimdiye kadar yaklaşık 280 milyar avroluk yardım paketi hazırladı.