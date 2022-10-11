Shakira'dan İran protestolarına destek

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin “örtünme kurallarına uymadığı gerekçesiyle” “ahlak polisi” tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan eylemlere destek sürüyor.

16 Grammy Ödülü sahibi Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira Isabel Mebarak Ripoll, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda protestoya katılanlara destek verdi.

Amini posterlerinin açıldığı bir gösteriden fotoğraf paylaşan ünlü sanatçı, “Kalbim, Mahsa Amini'nin ailesiyle, İranlı kadın ve kız öğrencilerle ve ifade özgürlüğü için savaşan herkesle birlikte. #MahsaAmini” ifadelerini kullandı.