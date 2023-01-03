SGK'dan patronlara asgari ücret uyarısı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) asgari ücrete yapılan yüzde 54,7'lik zammın ardından, çalıştırdığı herkesi asgari ücretli gibi beyan eden patronlara uyarı yazısı gönderdi.

Asgari ücretin üzerinde maaş ödediği yöneticilerle, nitelikli usta ve kalifiye elemanlarını SGK'ya asgari ücretli ya da asgari ücrete yakın ücret alıyormuş gibi beyan eden işletmelerin tespit edildiği belirtilen yazıda, "devleti zarara uğratanların çapraz denetimler ve ihbarlarla ortaya çıkarılarak geriye dönük yüklü cezalara çarptırılacağı", teşviklerinin de kesileceği belirtildi.

Özellikle doktor, mühendis ve avukatlarda

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre SGK’nın yazısında, özellikle daha yüksek ücretle çalıştığı bilinen yönetici, doktor, mühendis, avukat, öğretmen, profesyonel sporcu ve antrenör gibi kalifiye meslekleri icra eden sigortalılara ait bildirimlerin düzenli olarak analiz edildiği, eksik ücret bildirimi yapıldığı tahmin edilen işyerlerinde denetim yapıldığı bildirildi.

SGK, nitelikli personeline asgari ücret ya da asgari ücrete yakın maaşlar ödeyen işletmelere gönderdiği yazıda, “Kazancın eksik bildirilmesi konusunda denetimlerin her zaman yapılabileceği hususunu dikkate alarak, mağduriyetlerin oluşmaması açısından yükümlülüklerinizin eksiksiz yerine getirilmesinde hassasiyet göstermenizi bekleriz” denildi.