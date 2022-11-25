SGK'dan 'kayıtdışı çalışan' denetimi: 762 milyon lira ceza kesildi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ocak-Ekim döneminde 124 bin 237 iş yeri ve 946 bin 942 çalışanı denetledi. Özelikle kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu illerde çalışma yapıldı.

Kayıt dışı olduğu tespit edilen 1100 iş yeri ve 38 bin 643 çalışan için toplam 762 milyon lira ceza kesildi.

Ağustos ayı itibariyle SGK'ya kayıtlı 18 milyon 921 bin 4/a (işçi), 3 milyon 179 bin 4/b (esnaf) ve 3 milyon 217 bin 4/c (memur) statüsünde olmak üzere 25 milyonun üzerinde aktif sigortalı bulunuyor.

Buna karşın, sistemde dosya bazında 13 milyon 48, kişi bazında ise 13 milyon 849 pasif sigortalı yer alıyor. Bu rakamlarla Kurumun aktif-pasif oranı 2022 yılı itibarıyla 1,94 düzeyinde seyrediyor.

SGK'nın 2022 yılı sonu itibarıyla gelirlerinin 952 milyar 599 milyon lira, giderlerinin 1 trilyon 40 milyar 861 milyon lira, açık finansmanın ise 88 milyar 262 milyon lira olacağı tahmin ediliyor. (AA)