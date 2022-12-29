SGK'dan emeklilik için borçlanma videosu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Emeklilikte Yaşa Takılanlarla’ (EYT) ilgili düzenlemeyi kamuoyuna duyurdu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) da eksik gün için borçlanma başvurusu ve takibinin, e-Devlet'ten daha kolay ve hızlı yapılabildiğini açıkladı.
SGK'nin emeklilik işlemlerine ilişkin hazırladığı bilgilendirme videosunda, şu ifadelere yer verildi:
"Emeklilik işlemlerinizi e-Devlet'ten yapabileceğinizi biliyor musunuz? SGK'ye gelmeden evde, cepte, nette, 7/24, istediğiniz zaman, istediğiniz yerde e-Devlet'te işlem yapabilirsiniz. Kolay, hızlı, güvenilir hizmet, e-Devlet platformunda. e-Devlet'te hizmet sürelerinizi görebilir, eksik günleriniz için borçlanma başvuru ve takibinizi yapabilirsiniz. Emeklilik başvurunuzu e-Devlet'ten yapın, işlemleriniz daha hızlı olsun."
İstediğiniz sürelere ait borç tutarlarınızı talepte bulunmadan önce @ekapi üzerinden kolaylıkla görüntüleyebilir, hesaplamasını yapabilirsiniz.— SGK (@sgksosyalmedya) December 27, 2022
🔗 https://t.co/DnDyKDSuDn pic.twitter.com/UhNHzL6gsg
Emeklilik işlemlerinizi e-Devlet’ten yapabileceğinizi biliyor musunuz?#EYT#EYTlilerimizeMüjde#HayırlıOlsun#eDevlet pic.twitter.com/9ZDIsS0HJZ— SGK (@sgksosyalmedya) December 29, 2022