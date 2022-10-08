SGK karşılamıyor, ilaç parası cepten ödeniyor

Piyasada pek çok ilaç bulunamazken, geçtiğimiz yıl, SGK tarafından karşılanmadığı için geri ödenmeyen ilaçlara vatandaş kendi cebinden 6 milyar 220 milyon lira harcadı. Bu tutar her yıl katlanıyor.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Eczacı Gamze Taşcıer, “2019 yılında her 100 kutudan 3,6'sı geri ödeme kapsamında değilken, 2021'de bu oran yüzde 55 artışla 5,6'ya yükseldi. Geçtiğimiz yıl, geri ödenmeyen ilaçlar için vatandaşın kendi cebinden yaptığı ilaç harcaması 6 milyar 220 milyon lira oldu. Bu tutar 2019'da 2 milyar 980 milyon liraydı” dedi.

Geri ödeme kapsamında olmayan ilaçların ortalama fiyatı, geri ödemede olanlara kıyasla yaklaşık üç kat daha pahalı bulunuyor. Bu da vatandaşın ekonomik açıdan ulaşması daha zor olan ilaçlar için cebinden ödeme yapmasına neden oluyor. CHP'li Taşçıer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Vatandaş hastaneye adım attığından itibaren ilaç, reçete, muayene katılım payı, eşdeğer ilaç farkı gibi 15 kalemde yine kendi cebinden ödeme yapıyor” ifadelerini kullandı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan da, “İlaç yokluğu, vatandaşın ödediği katılım ve fark ücretleri çekilmez bir hal aldı. Avro kuru ile reel kur arasındaki makas açıldıkça ilaçlar yok oluyor” diye konuştu.