Sezgin Baran Korkmaz'ın kritik şirketlerinde yönetim oyunu

Avusturya'dan ABD’ye iade edilen SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz (SBK) Utah 3. Bölge Mahkemesi Sulh Ceza Mahkemesi'nde "kara para aklamak ve yargıyı engellemek" suçlamasıyla yargılanıyor.

Gerçek Gündem'den Furkan Karabay'ın haberine göre, Korkmaz hakkında, 28 Nisan 2021'de, Utah Savcılığı tarafından 15 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. İddianamede Korkmaz'ın, Türkiye ve Lüksemburg'daki banka hesapları aracılığıyla 133 milyon dolar kara para akladığı öne sürülmüştü. Korkmaz’ın, kara para akladığı iddia edilen şirketlerinin Türkiye’deki mevcut durumu ise dikkat çekiciydi.

Şirketlerin durumu, Korkmaz’ın ve avukatlarının neden Türkiye’de yargılanmak istediklerinin göstergesiydi. Sezgin Baran Korkmaz’ın, hem Türkiye’deki hem de ABD’deki soruşturma sürecinde yaşananlar ise yargılamanın başlamasıyla yeniden hatırlandı.

SBK’nın ABD hazinesini dolandırarak 500 milyon doları ülke dışına çıkardığı iddia edilen Kingston Kardeşler’e ait 132 milyon doları Türkiye’de akladığı iddiaları gündeme gelmişti. SBK ve 8 sanık hakkında İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi, tarafından “Kara para aklama” suçlamasıyla dava açılmıştı. Suç gelirlerini aklama iddiasıyla dava açılan Korkmaz'ın 5 yıla kadar hapsi isteniyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 30 Eylül 2020’de SBK’nın da aralarında olduğu 14 kişi hakkında, malvarlıklarına el konulmasını talep etmişti. 10. Sulh Ceza Hâkimliği talebi kabul etmişti, sonrasında ise Korkmaz hakkında yurtdışına çıkış yasağı çıkarılmıştı.

Yönetim değişikliği

SBK’nın duruşması öncesinde Unico Sigorta’da son bir yılda yönetimde sürekli değişim yaşandı. SBK’nın, duruşma öncesinde, kara para akladığı iddia edilen şirketlerini kendisine yakın isimlere bırakarak “elden çıkardığı” iddia ediliyordu.

Unico Sigorta, 27 Temmuz 2022 tarihinde resmi bir açıklama yayımladı ve şirketin hakim hissedarı olan Jan Nahum’un, yönetim kurulu başkanlığı koltuğuna oturduğu açıklandı. Yardımcısı ise daha sonra Çağlar Şendil oldu. SBK’nın ABD’den yargılanmaya başlamasından birkaç ay önce, SBK’nın hakim hissedar olduğu Unico Sigorta, tekrar Jan Nahum’un kontrolüne geçmişti.

'Soylu çağırdı, 45 milyon silindi' iddiası

Jan Nahum, SBK ile ticari ilişkileri olan bir isimdi. Hatta Nahum, birlikte şirketleri olan İnan Kıraç’ın ortağı olduğu Heksagon’un çoğunluk hissesini SBK’ya satmış ve ikili arasında tartışmalar yaşanmıştı.

Bunun üzerine ülkücü mafya Sedat Peker, İnan Kıraç’ın SBK’dan şirket hisselerini alabilmek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu devreye soktuğunu ileri sürmüştü. Peker, Soylu’nun ve Erdoğan’ın araya girmesiyle SBK’nın İnan Kıraç'tan 45 milyon lira alacağının silindiğini iddia etmişti. Kıraç ise bunu yalanlamıştı.

İlaç şirketinde de yönetim değişti

Öte yandan SBK’nın, kendisine yakın isimlere devrettiği bir şirketi daha vardı. O şirket, Utah Savcılığı’nın hazırladığı iddianamede de geçen Biofarma İlaç Sanayi idi. Biofarma, SBK’nın yurtdışına kaçtığı günlerde İsviçreli bir şirkete satılmıştı. Ancak Biofarma’nın yönetim kurulu başkan yardımcısı hala Çağlar Şendil’di. Hatta yakın zamanda, Şendil’in görevi 2024 yılına kadar uzatıldı.

SBK’nın yurtdışındayken çeşitli şirketlerle “ticari oyunlara” imza attığı ve ABD’de yargılanacağı duruşma öncesinde şirketlerini, kendisine yakın isimlere göstermelik olarak bıraktığı görülüyordu.

Bu isimlerin merkezinde ise SBK’nın elden çıkardığı şirketlerin yönetiminde olan, SBK’nın para kaynağı Mega Varlık’ı kontrol eden, Kingston’un ABD’den gönderdiği milyon dolarları bankadan çeken Çağlar Şendil’di.

SBK’nın ABD’de hakim karşısına çıkmadan önce, şirketini bıraktığı bir diğer isim de görüldüğü üzere Soylu ve Erdoğan’ı devreye soktuğu iddia edilen İnan Kıraç’ın eski ortağı Jan Nahum’du.

SBK’nın ABD’deki yargılama sırasında, yurtdışına kaçışına verdikleri kararlarla sebep olan İrfan Fidan ve Hasan Yılmaz, 45 milyon liralık alacağını sildirdiği ve “Hakkında tahkikat yapıldı kaç” dediği iddia edilen Bakan Soylu bir ifade verip vermeyeceği ise merak konusu.