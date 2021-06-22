Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı: 'ABD’deki ceza Türkiye’dekine göre yüksek. İade edilecekse Türkiye’ye edilsin'

Avusturya’da 19 Haziran’da ABD tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilen SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Doç. Dr. Volkan Dülger, mahkemeden serbest bırakılmayı talep ettiklerini söyledi. Gazeteci İsmail Saymaz Korkmaz’ın avukatı Doç. Dr. Volkan Dülger’in kendisine verdiği yanıtları köşesine taşıdı.

“AB kamu düzenini bozmadığı için bu ülkede kalmaya devam etsin. İlla iade edecekseniz, edeceğiniz yer Türkiye olmalı. Avusturya-Türkiye arasında ortak sözleşme var, suçluların iadesine dair. Bu sözleme uyarınca Türkiye’ye iade edilsin” talebinde bulunduklarını ifade eden Dülger, ABD’deki davayla ilgili olarak da, “ABD’nin polis ve istihbaratını kara parayı bilmediği dönemde SBK nasıl bilebilir ki?” diye sordu.

ABD Utah Bölge Mahkemesi, 10 Haziran’da verdiği kararda, Sezgin Baran Korkmaz’ın ortağı olan, Lev Aslan Dermen’in Amerikan Vergi Dairesi’ni dolandırıp elde ettiği ve aktardığı paranın listesini istedi. Utah Eyalet Savcısı, 17 Haziran’da mahkumiyet kararı verdiği Dermen ve SBK’nın malvarlığına el konulmasını istedi. Ardından Avusturya’da olan Sezgin Baran Korkmaz 19 Haziran’da gözaltına alındı. Dün de mahkemeye çıkarılan Korkmaz’ın Türkiye’de yargılanmak istediği belirtildi.

Dülger’in İsmail Saymaz’ın sorularına yanıtları:

– SBK, neyle suçlanıyor?

ABD’de Kingston kardeşler davasıyla bağlantılı yeni bir soruşturma başlatılmış. Bu çerçevede, suç gelirlerinin aklanmasına sessiz kalmakla suçlanıyor.

– Soruşturma ne zaman başlatıldı?

Nisan başında. Utah Savcılığı, 16 Haziran’da Viyana Savcılığı’ndan iade ve yakalama istemiş. Büyük ihtimalle Avusturya’da olduğuna ilişkin istihbari bilgi alındı.

– Nerede yakalandı?

Wels’te. Yakalandığı gibi Viyana’ya götürüldü. Şu an federal mahkemeye bağlı bir cezaevinde tutuluyor.

– Türkiye’ye başvuru oldu mu?

Bilgimiz yok.

– Mahkemede ne talep ettiniz?

Öncelikle serbest bırakılsın. Bu bir iş adamı. Yatırımları var. Kaçacak göçecek hali yok. AB kamu düzenini bozmadığı için bu ülkede kalmaya devam etsin. İlla iade edecekseniz, edeceğiniz yer Türkiye olmalı. Avusturya-Türkiye arasında ortak sözleşme var, suçluların iadesine dair. Bu sözleme uyarınca Türkiye’ye iade edilsin.

Türkiye’de Baran Bey hakkında kara para aklamaktan dava var. Halbuki ABD, kara paradan dava açmamış. Biliyordun da sustun diye uyduruktan bir şey… Bizim davamız daha önce olduğu için Türkiye’ye iade etmeleri gerekir. İade yargılaması aylar, kimi zaman yıllar sürüyor. ABD’deki ceza Türkiye’dekine göre yüksek. Türkiye’de üç yıldan yedi yıla kadar hapis öngörülüyor.

– Kara para aklamaya dair savunmanız nedir?

ABD, Kingston kardeşlerin bu işi yaptığını ne zaman öğrendi? 2018’de. FBI var, CIA var. Siz bilememişsiniz. Biz nasıl bilelim? Yasal bir iş yapılıyor. Bio-dizel işi. Şirketten para geliyor ve Türkiye’ye yatırım yapılıyor. ABD’nin polis ve istihbaratını kara parayı bilmediği dönemde SBK nasıl bilebilir ki?

Kingston kardeşler Türkiye’de yabancı yatırımcı diye biliniyor. Siyasilerle fotoğrafları var. Gizli saklı adamlar değil. Kolombiya’da uyuşturucu üretip Meksika üzerinden ABD’ye sokmuyorlar ki. Herkes gibi ticaret yapıyorlar. Ne yapmış bunlar? Vergi iadelerini alıp ABD Gelir İdaresi’ne kazık atmışlar. İddia bu. Kingston kardeşler de kabul etmiş. ABD’ye kazık atıldığını SBK nereden bilsin?

– Şimdi ne olacak?

Viyana, yetkisizlikten ötürü davayı Wels’e gönderdi. Duruşma 14 gün sonra. SBK, Wels’de tutukevinde kalacak.