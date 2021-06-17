'Sezgin Baran Korkmaz'dan maaş alan 12 isimden biri Ahmet Hakan' iddiası

Gazeteci Şule Aydın'ın Youtube programına konuk olan Serkut Bozkurt, Sezgin Baran Korkmaz'dan düzenli şekilde para alan isimlerden birinin Ahmet Hakan olduğunu öne sürdü.

Haber Merkezi

Gazeteci Serkut Bozkurt, Sezgin Baran Korkmaz'dan para alan 12 "gazeteci"den birinin Ahmet Hakan olduğunu iddia etti.

Gazeteci Şule Aydın'ın Youtube programına konuk olan Bozkurt, "Sezgin Baran Korkmaz'dan düzenli şekilde maaş alanlardan biri de, hiç kimse şaşırmayacak o isme, Korkmaz'dan düzenli şekilde maaş alır gibi olanlardan biri de Ahmet Hakan" dedi.

Bozkurt, 12 isme ilişkin ses kaydına dair de konuşurken, "Ses kaydında çok net şekilde adını duyacağınız isim Ahmet Hakan, Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni" ifadesini kullandı.

Haber

'Sezgin Baran Korkmaz ses kaydında 12 gazetecinin ismini verip maaşa bağladığını söylüyor'