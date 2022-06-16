Sezgin Baran Korkmaz hakkında yeni gelişme

Avusturya Adalet Bakanlığı SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın "öncelikle" ABD'ye iade edilmesine karar verdi. Bakanlığın kararı Wels Mahkemesi'ne ulaştıktan sonra, yargı sürecinin tamamlanacağı belirtildi. Adalet Bakanlığı'nın kararına Korkmaz'ın itiraz hakkı bulunduğu kaydedildi.

Wels Mahkemesi, 25 Ağustos 2021 tarihinde Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar vermişti. Mahkeme ABD'nin iade talebini ise bu yılın Mart ayında kabul etti.

DHA'nın haberine göre, mahkemenin her iki ülkeye de iade kararı vermesi nedeniyle dosya Avusturya Adalet Bakanlığı'na gitti. Bakanlığın dün verdiği karar, Korkmaz'ın "öncelikle" ABD'ye iade edilmesi yönünde oldu.

Bakanlığın kararının Wels Mahkemesi'ne ulaştıktan sonra, Sezgin Baran Korkmaz'ın itiraz hakkı olduğu da öğrenildi. Korkmaz'ın yargı sürecinin tamamlanmasından sonra ABD'ye iade edilebileceği belirtildi.