'Sezgin Baran Korkmaz dürüst değil, pazarlık ediyor'

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, bugünkü yazısında Sezgin Baran Korkmaz'ın dönüş için pazarlık halinde olduğunu yazdı. Ağırel, "maaş alan 12 gazeteci iddiamın arkasındayım" dedi.

Gazeteci Murat Ağırel, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hakkında iddialarda bulunduğu Sezgin Baran Korkmaz'ın sonradan yalanladığı ses kaydında "12 gazetecinin isimlerini verdiği” iddiası için bugünkü yazısında, “Ben kaynağıma güveniyorum” dedi.

Ağırel, “Görünen o ki. Sezgin Baran Korkmaz dönüş için birileri ile pazarlık halinde ve bu süreci yönetmeye çalışıyor” derken şöyle devam etti:

“Sezgin Baran Korkmaz, Veyis Ateş ile yaptığı on iki dakikalık telefon görüşmesini kayıt altına almış. Bu konuşmayı üç parçaya bölerek bazı kişilere dinletmiş. Konuşmada bazı gazetecilerin isimleri verilerek on iki gazetecinin varlığından bahsedilmiş. Bu konu hakkında bir suç duyurusu ve sonrasında basın açıklaması yapacağını söylemiş. Ben kaynağıma güveniyorum. Ancak Sezgin Baran Korkmaz meslektaşlarım ile yaptığı görüşmelerde bunu reddetmiş hatta neredeyse ses kaydının olmadığından bahsetmiş.

“Görünen o ki. Sezgin Baran Korkmaz dönüş için birileri ile pazarlık halinde ve bu süreci yönetmeye çalışıyor.

“Çok açık söyleyeyim. Ben kendisini dürüst biri olarak görmüyorum. Elindeki yalan yanlış bilgileri koz olarak geri dönebilmek için kullanıyor.

“Asıl mesele ise konuşulan 10 milyon Euro kim için isteniyor? Ankara'da bulunan ekip kim? Yargı mensupları mı? Siyasetçiler mi? Bürokratlar mı?”