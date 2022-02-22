'Seyreltme' projesi: Türkiye'de 16 il Suriyelilere kapatıldı

Hürriyet yazarı Hande Fırat, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun medyanın Ankara temsilcileriyle buluşmasında açıkladığını söylediği, Suriyelilerin Türkiye’de nüfusun demografik yapısını bozmaması için uygulanmaya başlanan 'seyreltme' projesinin detaylarını aktardı.

Fırat, projenin detaylarını anlattığı yazısında, "Suriyeliler başta olmak üzere, yabancıların adeta gettolar oluşturduğunu' belirterek göç yönetimini şu başlıklarda harekete geçmek zorunda kaldığını belirtti:

- Toplumsal hayata uyum sağlanması

- Kamu hizmetlerinin koordinasyonu

- Sosyal ayrışmaların önlenmesi

Projenin Ankara Altındağ’da ağustos ayında çıkan olayların ardından gündeme geldiğini belirten Fırat, projenin detaylarını şöyle aktardı:

- Suriyelilerin bir mahallede, ilçede adeta gettolaşmalarına müsaade edilmiyor.

- Yabancı nüfusunun mahalle nüfusunun yüzde 25’ini aşmasına izin verilmiyor.

- Yüzde 25’i aşan yerlerde iki adım atılıyor:

1- Öncelikle bu yerleşim yerleri yabancılar için kayda kapatılıyor. Yine Suriyeli nüfusun yoğun olduğu 16 il (Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova), 52 ilde toplam 800 mahalle, İstanbul’da Fatih ve Esenyurt ilçeleri her türlü statüden tüm yabancıların başvurularına kapatıldı.

2- Kayıt kapama dışında atılan ikinci adımda ise yoğunluğun bulunduğu yerleşim yerlerindeki Suriyeliler gönüllülük esasıyla farklı ilçe ve illere yerleştiriliyor.