Şeyma'dan kalan not: Benim için melek oldu diye iyileştirmeler yapmayın, hakkımızı arayın

Depremde yaşamını yitirenler arasında Kahramanmaraş'a yarıyıl tatili için giden Şeyma'nın 3 yıl önceki paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, diş hekimliği okuduğu öğrenilen Şeyma'nın 3 Kasım 2020'de "Bir deprem ülkesinde yaşayan ve deprem tehlikesi yüksek illerden Kahramanmaraş'ta yaşayan biri olarak bir gün burası da Elazığ'ın, İzmir'in kaderini yaşarsa benim için ailem için veya herhangi biri için melek oldu diye iyileştirmeler yapmayın. Hakkımızı arayın" sözlerine binlerce yorum yağdı, hakkının aranacağı ifade edildi.