Seyir halindeki yolcu otobüsü yanarak kullanılmaz hale geldi

Mersin'in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde Hatay’dan Ankara’ya gitmekte olan yolcu otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Seyir halinde olan otobüsten duman yükseldiğini gören sürücü otobüsü sağ şeride çekerken, olayı gören Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Amirliği ekipleri olaya müdahale etti. Yanmaya başlayan otobüsteki 18 yolcu polis ekibinin yardımıyla olay yerinden uzaklaştırıldı. Yolculardan yaralanan olmadığı bildirildi.

Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yanan otobüsün kullanılmaz hale geldiği belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. (İHA)