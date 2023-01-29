Seyir halindeki İETT otobüsünde yangın

İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki TEM Otoyolu’nda seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden İETT otobüsü, Küçükköy sapağında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.
Olayın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Emniyet ekipleri otoyolu trafiğe kapatırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. Sık sık patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Otobüste yolcu olmadığı öğrenildi. (AA)