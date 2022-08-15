Şeyh Said ve Arkadaşları Derneği'nden Özdağ'a suç duyurusu

Şeyh Said ve Arkadaşları Derneği Başkanı Kasım Fırat, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın sanal medya hesabından bir kullanıcının paylaşımını alıntılayarak Şeyh Said'e hakarette bulunmasına tepki gösterdi.

Fırat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Behr bi devê kûçik naherime (Deniz köpeğin ağzıyla kirlenmez) Şeyh Said Efendiye dil uzatan hakaret edenler bilsinler ki biz ceberut zalimlere ve onun yardakçılarına hiç perva etmedik, boyun eğmedik. Şeyh Said Ef. Kürt halkı ve inananların onurudur, eminim ki küfürbaz faşistlere gereken cevabı vereceklerdir" ifadelerini kullandı.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Fırat, "Bu adamın yaptığı artık çizmeyi aştı. Ne istiyor, kimin adına çalışıyor bilemiyoruz. İlgisi olmayan konuda dedemiz ve Kürt halkının değeri olan Şeyh Said'e hakarette bulunuyor. Bizler varisi ve dernek olarak onun hakkında suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

Fırat, Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" ve "Hakaret etmek" suçundan suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.