Sevilay Yılman geri döndü, hiçbir şey olmamış gibi… Bu yaşananlar unutuldu mu?

Sevilay Yılman, "'Ne oldu da ne yaşandı da bu kadar ara verdin yazılarına, ekranlara, sosyal medya kullanmaya?' mealindeki soruları cevaplandırmama yönelik bir beklentiniz olduğunu da biliyorum.Ancak sevgili okurlarım… Bunları konuşmanın ne bana ne de size faydası var! 'Şu oldu, bu oldu' deyip geçmiş bitmiş gündemin içinde debelenmek yerine; 'Gelin önümüze bakalım' derim” ifadeleriyle yeniden Habertürk’teki köşesine döndü.

Yılman neler olduğunu söylemeyeceğini ilan ederek köşesine dönse de, sorular orta yerde duruyor.

Peki, 5 ay önce neler olmuştu?

“Karamsar tablo çizenler var. Hiçbir şekilde bize inanmayanlar. Onlara diyorum ki; Sen maaş alıyorsun. En fazla neyini kaybedersin? Enflasyonun altında ezilirsin. Ama ben bütün varlığımı kaybederim bu iş düzelmezse eğer.”

Bu sözlerin sahibi Erdoğan’ın çiçeği burnunda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ydi.

Göreve gelir gelmez bir gazeteciye yaptığı bu açıklama, Sevilay Yılman’ın köşesinde yer alıyor, kıyamet kopuyordu.

AKP’li bir bakanın bu kadar açık sözlü röportaj vermesi kafaları karıştırırken aynı gazetenin yazarı Fatih Altaylı, haberdeki ifadelerin Yılman ile Nebati arasında geçen bir konuşma olduğunu söylemiş, Yılman’ın izinsiz şekilde bunu köşesine taşıdığını iddia etmişti.

Ardından 5 ay boyunca tek bir köşe yazısı kaleme alamadı Yılman. Beş ay sonra döndüğünde ise “önümüze bakalım” dedi.

Sezgin Baran Korkmaz, malvarlığı ve ses kaydı

Ancak Yılman’ın bu 5 aylık arasını dikkat çekici kılan bir diğer nokta daha var.

Ülkücü mafya Sedat Peker’in açıklamaları sonrası kamuoyunda yeniden büyük yer tutan Sezgin Baran Korkmaz’ın Sevilay Yılman’la yakın ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştı.

Bir yazısında konuyu işleyen Yılman, “Bugün hakkında; ‘Kara para aklayıcısı, şöyle yapmış, böyle yapmış”’iddiaları olan Korkmaz’ı tanırım ve çok da severim. Bunu niye yazdım peki? Çünkü bazıları sanki aramızda gazeteci/işadamı dostluğundan farklı bir bağlantı varmış gibi algı yaratmaya çalışıyor” diyordu.

Hemen aynı gün, Yılman hakkında “malvarlığındaki artış” haberleri gündeme gelecekti.

Bir medya sitesinde Yılman’ın “sadece Sezgin Baran Korkmaz'la değil başka isimlerle de ‘akçeli işlere’ girdiği” iddiası yer almış, Yılman'ın ünlü bir patronla "FETÖ borsası" sayesinde, gayrimenkul ilişkileri kurduğu da iddia edilmişti.

Bu iddialardan kısa süre sonra bir köşe yazısı kaleme alan Yılman, “tanırım, çok da severim” dediği Korkmaz’ın kendisine bir ses kaydı dinlettiğini aktaracak, Veyis Ateş'in Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon avro istediği kaydın bir bölümünü köşesine taşıyacaktı.

Tüm bu sürecin ardından Yılman’ın hiçbir şey olmamış gibi, bu konuların tek birinde kapsamlı bir açıklama yapmadan aynı şekilde köşe yazmaya devam etmesi Türkiye'deki medya düzeni açısından da oldukça dikkat çekici.