Sevilay Yılman AKP'nin toplantısına kimlerin çağrılmadığını açıkladı

HaberTürk yazarı Sevilay Yılman, AKP'nin 'Türkiye'nin Yüzyılı' toplantısına davet edilmediğini açıkladı.

Saadet Partisi'nin kongresinden izlenimlerini aktaran Yılman yazısında, "Yukarıda balkonun bir kısmı gazetecilere ayrılmıştıİşte oraya gidince şoka girdim çünkü başta muhalif isimler olmak üzere geleceği sanılan hiçbir gazeteci yoktu. Listeyi tek tek inceledim. Hemen herkes davet edilmiş. AK Parti’nin Cuma günü yapılan toplantısına davet edilen tüm gazeteciler… Çağrıldılar diye isimleri olay olan İsmail Saymaz, Nevşin Mengü, Cüneyt Özdemir, Deniz Zeyrek, İsmail Küçükkaya, Şaban Sevinç ve daha birçoğu… Yoklardı maalesef… Bu arada AK Parti'nin toplantısına tüm gazetecilerin çağrıldığı bilgisi doğru bir bilgi değil. Kesinlikle yanlış. Mesela ben çağrılmadım o toplantıya... Ve daha birçok gazeteci... Daveti belirlerken bir tasnif yapmışlar galiba... 1) Bize tam destek verenler 2) Bize destek vermesi her zaman ihtimal dahilinde olanlar 3) Bize asla destek vermeyecekler! (Sembol muhalif isimler özellikle tercih edilmiş. Amaç da, bakın biz ne kadar objektif ve kucaklayıcı bir partiyiz! Bu kadar karşı olanları bile çağırdık toplantımıza!)" yorumunu yaptı.

Yılman şu ifadeleri kullandı:

"Ben ve benim gibi bir dönem destek olmuş ancak sonradan eleştirmeye başlamış ve hala da bu tutumuna devam edenleri çağırmaya hiç gerek duymamışlar. İyi de yapmışlar aslında çünkü onlara yarar sağlama açısından bakıldığında, ben ve benim gibilerden ne köy olur ne kasaba!

Gelelim esasa…Yani tabanın 6’lı masayı destekleyip desteklemediği sorusunun yanıtına… Kesinlikle böyle bir sorun yok değerli okurlarım. “Taban asla razı değil 6’lı masaya” iddiası çok boş bir iddia. Aksine inanılmaz inanıyor Saadet Partililer masanın gücüne ve önemine… “Genel Başkanımız oradaysa zaten bizim itiraz etme gibi bir lüksümüz olamaz. O bizim adımıza en doğrusu neyse o yolda gider. Masada ise vardır bir bildiği. Bununla beraber biz mevcut iktidarı değiştirmek için kesinlikle böyle bir birlikteliğin olması gerektiğine inanıyoruz. Bu masa o yüzden çok kritik bir oluşum ve ne yapıp edip devam da ettirilmeli.”

“6’lı masada kim aday olursa oy verirsiniz?” sualine ise tamamı şu cevabı veriyor; ”Kim olursa! 6’lı masa dağdaki çobanı aday gösterse biz yine oy veririz! Kimseye bir kotamız, mesafemiz, duvarımız olamaz!”