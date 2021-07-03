Seul'de büyük işçi yürüyüşü: İş cinayetleri ve işten çıkarmalar koronavirüsü aştı

Güney Kore Sendikalar Konfederasyonu (KCTU) üyeleri, Başbakan Kim Boo-kyum'um sağlık gerekçesiyle engelleme çabalarına ve tehditlerine rağmen Cumartesi günü Seul şehir merkezinde yürüdü.

Sendikalar, Seul'ün batısındaki Yeouido'da bir miting düzenlemeyi planlamıştı, ancak polis bariyerler dikerek onların Yeouido'ya gitmelerini engellemeye çalıştıktan sonra yeni bir yerde toplanmaya karar verdiler.

Güney Kore menşeli Yonhap haber ajansına göre, KCTU yöneticisi Yang Kyung-soo, miting sırasında yaptığı konuşmada “Burada işçilerin hayatlarını ve güvenli istihdamını korumak için toplandık” dedi. Sendika, işten çıkarmaların durdurulmasını, asgari ücretin yükseltilmesini ve karantinadan etkilenen işçilere desteğin artırılmasını talep etti.

KCTU Başkan Yardımcısı Park Hee-eun yaptığı konulmada şunlaru kaydetti:

“Kore, OECD üyesi ülkeler arasında 9. en büyük GSYİH'ya sahip, ancak en düşük asgari ücret de burada. Küçük işletmelerin ve işçilerin kanını emerek büyük şirketleri destekliyorlar”

KCTU, mitingden dönerken bir kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Perşembe günü, Seul hükümeti, vakalardaki devam eden artışı bahane ederek "eylem yasağını" uzatacağını duyurmuştu.

Başbakan Kim Boo-kyum, sendikaları mitingi iptal etmeye çağırdı ve protestocuları tehdit etti. Başbakan, olaydan bir gün önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Haklar ve özgürlükler ne kadar önemli olursa olsun, başkalarının güvenliğini tehdit etmemelidir" dedi.

Sendikalar, Başbakan'ın ifadelerini hükümsüz ilan ederken. KCTU yaptığı açıklamada, "Enfeksiyondan daha korkutucu olan şey, iş cinayetleri ve işten çıkarmaların yanı sıra eşitsizlik ve ayrımcılık dünyasıdır." dedi.