SETA Koordinatörü'nden Kılıçdaroğlu yorumu: 'İkili bir strateji yürütüyor'

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi, SETA Genel Koordinatörü ve Sabah yazarı Burhanettin Duran, "CHP Genel Başkanı, muhalefetin ortak adayı olmak için ikili bir strateji yürütüyor." görüşünü savundu.

Duran yazısında, "Bir yandan İstanbul ve Ankara büyükşehir belediye seçimleri örneğinden hareketle muhalefetin farklı parçalarını bir araya getirme özelliğini öne çıkardı. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile mücadele edebilecek isim olarak kendisini konumlandırdı. Elbette bu arada diğer aday adaylarını (Akşener, İmamoğlu ve Yavaş) kenara çekti. HDP de hayli yardımcı oldu. Akşener'in son hamleleri bu gidişatı durdurabilir mi, hiç sanmıyorum. "Masayı dağıttın" suçlaması ile pes etmesi çok olası. Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki sert sözleri, meydan okumaları, bürokrasiye tehditleri, Erdoğan'a karşı polemikleri ve hatta CHP'lilere uyarıları hep "Ben bu işi yapabilirim" algısını oluşturmak içindi. Erdoğan'ın muhalefette eleştirdiği genel başkan olarak sadece Kılıçdaroğlu'nu hedef almasını dahi faydalı gördü ve "Bay Kemal"i sahiplendi." ifadelerini kullandı.