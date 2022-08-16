SETA Koordinatörü: 'Muhalefetin dağınık hali kazanmak için yeterli değil'

SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran Sabah gazetesindeki yazısında, "2023 seçimlerinde AK Parti yeni bir sınava tabi tutulacak, muhalefetin dağınık hali kazanmak için yeterli değil" yorumunu yaptı.

Duran yazısında, "2023 seçimlerinde AK Parti yeni bir sınava tabi tutulacak. İktidardaki yıpranmasını, hatalarını ve yapamadıklarını seçmene anlatmanın yolunu bulmak ve yeni bir güçlü destek almak zorunda. Muhalefetin kendisini alternatif çözüm adresi olarak sunamaması AK Parti için bir fırsat. Ancak muhalefetin dağınık hali kazanmak için yeterli değil. Dış politika ve güvenlik konularında gösterdiği başarıyı içeride kapsayıcı politikalar üreterek ve yenilenmeye devam ederek göstermesi gerekiyor. Bu yenilenme çabasını Kürtler, merkez sağ seçmen, küskün muhafazakârlar ve gençlere anlatmakta gayretli olmalı. Hayat pahalılığıyla mücadele ve gelir dağılımı meselelerine odaklanacak mikro politikalar geliştirmeli" ifadesini kullandı.