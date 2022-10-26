SES'ten Fincancı'ya destek: 'Halk sağlığını savunmak suç değildir'

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınmasını protesto etti.

SES Anadolu Şube Eş Başkanı Erdal Güzel, “Halk sağlığını savunmak, savaşa karşı olmak, bilimin gerçekliğinde yapılması gerekenleri söylemek suç değildir” dedi.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı kimyasal silah kullanıldığı iddialarına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından “terör örgütü propagandası yapmak” iddiasıyla bugün gözaltına alındı.

SES üyeleri de bugün İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi. Hazırlanan ortak açıklamayı okuyan SES Anadolu Şube Eş Başkanı Erdal Güzel, yaşamın ve hakikatin yanında olduklarını belirterek şunları söyledi:

'Fincancı asla yalnız değildir'

"Bir hekim ve insan hakları savunucusu olarak ömrünü halkın sağlığını korumaya ve insan hakları ihlalleriyle mücadeleye adayan, Türkiye’nin bu konularda kilometre taşlarından birisi olan bilim insanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı asla yalnız değildir. Medyaya yansıyan kimyasal silah iddiaları hakkında mikrofon uzatılacak ilk isim elbette ki o ülkenin hekim meslek örgütüdür. Şebnem Korur Fincancı bir hekim olarak mesleki açıdan değerlendirmiş, kimyasal silah kullanıldığı iddiası varsa ve buna bağlı ölümler meydana gelmiş ise bununla ilgili olarak Minnesota Protokolü’ne göre etkili bir şekilde soruşturma yapılması gerektiğini belirtmiştir.

'İktidar Fincancı nezdinde bilimi, hekimlik bilirkişiliğini hedef almıştır'

Bu uluslararası hukuka aykırılık iddiaları ancak etkin ve bağımsız soruşturma yoluyla açıklığa kavuşturabilecek iken, iktidar, araştırmanın yapılmasını talep etmek yerine, Şebnem Korur Fincancı nezdinde bilimi, hekimlik bilirkişiliğini hedef almıştır. Medya yoluyla yapılanlar da dahil olmak üzere bir hekim ve insan hakları savunucusu olarak Şebnem Korur Fincancı’nın itibar ve güvenilirliğine zarar veren bir damgalama faaliyeti sürdürülmektedir. Bu yöndeki karalamalar, idari ve yargısal tacizler hiçbir şekilde kabul edilemez.

'Şafak baskınıyla gözaltına alınması kabul edilemez'

Bununla birlikte 21 Ekim 2022 tarihinde TTB Hukuk Bürosu tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile görüşme yapılmış, medyadan soruşturma başlatıldığının öğrenildiği belirtilerek, talep halinde Şebnem Korur Fincancı’nın uygun bir zamanda ifadeye gelebileceği bildirilmiştir. Bunun üzerine savcılık tarafından ifade için uygun bir vakitte davet edileceği bildirilmiş olmasına rağmen başsavcılık, Şebnem Korur Fincancı’nın gözaltına alınması sürecini başlatmıştır. Bugün sabah saatlerinde, bazı siyasiler tarafından hedef haline getirilmesine rağmen yurt dışından dönerek ifade vermeye gidecek iken şafak baskınıyla gözaltına alınması kabul edilemez.

'Halk sağlığını savunmak, savaşa karşı olmak suç değildir'

Halk sağlığını savunmak, savaşa karşı olmak, bilimin gerçekliğinde yapılması gerekenleri söylemek suç değildir. Son olarak bizler, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri olarak pandemide, sağlık hakkı ve emek mücadelesinde yan yana olduğumuz Türk Tabipleri Birliği ve her zaman yaşamdan, hakikatten yana olan Şebnem Korur Fincancı’nın yanında olduğumuzu bir kere daha beyan ediyoruz.”