'Ses kaydında bir isim daha var, bomba bir isim...'

Kara para aklamak suçlamasıyla yargılanan ve operasyon öncesi kendisine Bakanlığın yaptığı uyarılar sayesinde yurt dışında çıktığı belirtilen Sezgin Baran Korkmaz'a ait 12 dakikalık ses kaydı gündem olmaya devam ediyor.

Şu ana kadar kaydın sadece üç dakikalık bir bölümü ortaya çıkarken, kayda ilişkin bir yazı da Sözcü yazarı Saygı Öztürk tarafından kaleme alındı.

Öztürk, "Ocak ayının ilk haftasında SBK Holding'le ilgili operasyon yapılıyordu. Korkmaz ile Veyis Ateş arasındaki konuşma da o operasyon günlerine rastlıyor. Konuşmayı, Korkmaz kayda almış" derken, kayıtta bomba bir ismin yer aldığını söyledi ancak Öztürk de bu ismi açıklamadı:

"Korkmaz, 12 dakikalık ses kaydının 3 dakikalık bölümünü meslektaşımız Sevilay Yılman'a dinletmiş. İşte 10 milyon Euro istendiğine ilişkin konuşma, o üç dakikalık bölümde geçiyor. Peki başka isim var mı? Evet var. O da konuşmanın sonuna doğru patlıyor. Çünkü, ismi geçen bomba bir isim…O kişinin para olayının içinde olup olmadığını tabii ki biz bilemeyiz."