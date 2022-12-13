Ses kaydı paylaştı: Amirin köpeğine bakmadığı için sürülen, dövülen polis var

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan iki günde beş polisin intihar ettiğini belirterek bunun sebebinin amir baskısı olduğunu söyledi.

Sözcü'den Başak Kaya'ya konuşan Bakan baskı altındaki polislerin psikolojik sorun yaşadığını anlattı. Bakan şöyle konuştu:

"Polis alımı ve amir seçme süreçleri AKP'li hatırlı kişiler aracılığı ile tarikat-cemaat dengeleri gözetilerek yapılıyor. Liyakat yok. Bir teşkilat düşünün, Süleyman Soylu'dan nefret ediyor. 1. sınıf emniyet müdürlüğüne atanamayan Erzincan grubundan biri için terfi listesi değiştirildi. Amirin köpeğine bakmadığı için sürülen, dövülen polis var."

CHP'li Bakan polise yönelik baskılarla ilgili bir ses kaydı da paylaştı. Kayıtta bir ilin emniyet müdürü telsizden polislere “Tarzını ve haddini belirlemeyenlerin kafasını kırarım. Personelinize hakim olacaksınız. Nasıl konuşacağını, kılığını, kıyafetini, yediğini, içtiğini, sıçtığını kontrol edeceksiniz. Yoksa karizmanızı çizerim. Bir daha ikazda bulunmak istemiyorum. Herkes gardını alsın” diyor.

Bakan, “Bu konuşma polis intiharlarının sebebini açıklıyor. Bugüne kadar 76 içişleri bakanı göreve geldi, Soylu'nun döneminde hepsinden fazla polis intiharı yaşandı” dedi.