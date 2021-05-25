SES Genel Başkanı ve eski yöneticileri gözaltına alındı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve önceki dönem yöneticileri bu sabah gözaltına alındı.

Haber Merkezi

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, bu sabah saatlerinde sendika yöneticilerine yönelik gözaltılar gerçekleştirildiğini duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Selma Atabey, bir önceki dönem Eş Başkanımız Gönül Erden ve bir önceki dönem MYK Üyemiz Fikret Çalağan, eski genel başkanlarımızdan Bedriye Yorgun, eski MYK Üyemiz Belkıs Yurtsever, Ankara Şube eski yöneticilerimizden Rona Temelli, Erdal Turan ve Ramazan Taş bu sabah saatlerinde evlerinden gözaltına alındılar. Sendikal hak ve özgürlükler mücadelesi ile sağlık hakkı mücadelemizi gözaltı ve baskılarla engelleyemeyecekler" denildi.

Haber

Sağlık emekçilerinden ek ödeme tepkisi: Neredeyse iki katını müteahhitlere veriyorsunuz

Haber

Türkiye'nin onurlu insanları görev başına: Düzen değişikliğini oturup beklemeyeceğiz