SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey tutuklandı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Selma Atabey’in de aralarında bulunduğu ve önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden’in tutuklu bulunduğu 8 SES yöneticisinin “örgüte üye olmak”, “örgütü yönetmek” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandıkları davanın 2’nci duruşması Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmaya Avrupa Kamu Hizmeti Sendikaları Federasyonu’ndan (EPSU) bir grup temsilci, HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, HDP Ankara İl Örgütü yöneticileri, KESK eş genel başkan ve temsilcileri ile KESK’e bağlı sendika temsilcilerinin yanı sıra demokratik kitle örgütleri ile çok sayıda kişi katıldı.

Yargılanan kimi sendika yöneticilerinin mazeretli olduğu duruşmaya çok sayıda avukat katıldı.

Atabey için tutuklama kararı

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre dosya tanıklarının dinlenmesi beklenen duruşmada, tanıklar getirilmezken, yargılanan sendikacılar ile avukatları beyanlarda bulundu. Beyanların ardından ara karar kuran mahkeme, tutuklu yargılanan Gönül Erden’in tutukluluk halinin devamı ile SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey’in tutuklanmasına karar verdi. Tutuksuz yargılanan sendika yöneticilerinin adli kontrol tedbirlerinin devamına karar veren mahkeme bir sonraki duruşmayı 3 Ekim’e erteledi.

Duruşma sonrası kararı protesto için adliye önünde basın açıklaması gerçekleştirmek isteyen kitleye polis müdahale etti. Polis müdahalesi ve yargı kararı “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganı ve alkışlarla protesto edildi.

Atabey tutuklandı

Mazeretli olduğu için duruşmaya katılamayan Atabey, hakkında verilen tutuklama kararı üzerine tutuklandı.

Duruşma sonrası SES Genel Merkezi'nce Twitter üzerinden yapılan açıklamada “Her dönem doğruları söylemekten imtina etmeyen sendikamız ve yöneticilerinin hukuksuz bir yargı süreci ve asılsız iddialar ile yıpratılmak istenmesine karşı mücadeleden bir adım geri atmayacağız!” denildi.

Ne olmuştu?

25 Mayıs 2021 tarihinde aralarında Eş Genel Başkanı Selma Atabey ve önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden’in de bulunduğu SES yöneticileri Fikret Çalağan, Belkıs Yurtsever, Rona Temelli, Bedriye Yorgun, Erdal Turan ve Ramazan Taş Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında evlerine yapılan baskınla gözaltına alınmıştı. 8 gün gözaltında tutulan SES üye ve yöneticileri 1 Haziran’da çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Ardından yeniden gözaltına alınan SES önceki dönem Eş Genel Başkanı Gönül Erden 22 Eylül’de tutuklanarak Sincan Kadın Kapalı Cezaevine gönderilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Altun tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla 8 SES üyesine yönelik 305 sayfadan oluşan iddianame Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. İddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle 6 Nisan’da davanın ilk duruşması görüldü.

SES’li yöneticilerin yargılandığı SES davasının iddianamesi, HDP eski eş genel başkanlarının da aralarında bulunduğu 21’i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası’nın iddianamesini hazırlayan soruşturma savcısı Ahmet Altun tarafından hazırlandı. 305 sayfadan oluşan iddianame, “örgüte üye olmak”, “örgüt yöneticisi olmak” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla hazırlandı. Yine iddianamenin Kobani Davasının açık tanığı Kerem Gökalp ve gizli tanığı Ulaş’ın beyanları üzerine kurulması dikkat çekti. Dava, Sincan Cezaevi Kampüsü duruşma salonunda görülen Kobani Davası’nı yürüten Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin Ankara Adliyesi’ndeki heyeti tarafından görülüyor.