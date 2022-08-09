Servis minibüsü TIR'a çarptı, iki kişi öldü

Yıldırım Çınar yönetimindeki servis minibüsü, İzmir'den Çanakkale'ye doğru giderken, Zeytindağ mevkiinde aynı yönde ilerleyen Erdem Ö. idaresindeki TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü hurdaya dönerken, sürücü Yıldırım Çınar ve yolcu Bülent Kılıçay minibüsün ön tarafında sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüste sıkışan Bülent Kılıçay'ın öldüğü tespit edildi. Minibüste bulunan diğer yolcunun durumunun hafif olduğu ve sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildiği öğrenildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, kazada ağır yaralanan sürücü Yıldırım Çınar'ı, yaptıkları müdahale ile sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Çınar, ambulansla Bergama Mithat Necla Öztüre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Çınar yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DHA'nın haberine göre, kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Erdem Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kaza nedeniyle İzmir - Çanakkale Otoyolunda trafik yoğunluğu yaşanırken, araçların çekilmesi ile birlikte trafik akışının normale döndüğü öğrenildi.

