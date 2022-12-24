'Sermaye ve Emek' başlıklı karikatür sergisi Ankara NHKM’de açıldı

Solcu Liseliler’in ve Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı Sermaye ve Emek başlıklı karikatür sergisi bugün ziyaretçilere açıldı.

Genç piyanist Arda Yavuz’un piyano dinletisi ile başlayan açılışta Paylaş Kiraz’da söz aldı.

Aynı zamanda lise öğrenci olan Kiraz konuşmasında yaklaşık üç yıllık çalışması olan Sermaye ve Emek sergisinde memleketimizde yaşanan sıkıntıları yansıtmak istediğini ve bunun da bir sanatçının sorumluluğu olduğunu düşündüğünü söyledi.

Yoğun ilgi gören sergi 26 Aralık Pazartesi 17.00’a kadar Ankara NHKM’de ziyaretçilere açık olacak. Karikatürler sonraki günlerde Sokullu Semt Evi ve Doğukent Semt Evi’nde sergilenmeye devam edecek.





