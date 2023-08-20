Sermaye sınır tanımıyor: AKP'nin dış politikası kime yarıyor?

soL, AKP'li yıllarda dış politikanın patronları nasıl ihya ettiğini inceledi.

Haber Merkezi

AKP’nin iktidara gelişinden bu yana Türk sermayesinin yurtdışı yatırımları da katlandı. Cumhurbaşkanına dış gezilerinde eşlik eden bürokratlar koltuklarını patronlara bıraktı. Uluslararası alanda 'oyuna daha fazla dahil olan' Türkiye, sermayedarlarına da yeni kapılar açtı. Sınırlarını aşan sömürü, devleti dahi temsil eder hale geldi. soL, AKP'li yıllarda dış politikanın patronları nasıl ihya ettiğini inceledi.

AKP iktidarı, kendisine yakın sermaye gruplarını ihya etmek için uluslararası ilişkileri de bir kaynak dağıtma biçimi olarak kullanıyor. Devlet eliyle palazlandırılan bazı patronlarsa hızlı yükselişleriyle dikkat çekiyor.

Murat Akad, Güney Amerika'dan Orta Asya'ya dünyanın dört yanına yayılan gözde patronların izini sürdü. 

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Türkiye’nin dış politikası patronlara da yarıyor

Sermayenin uluslararası ilişkilerde nasıl bir rol üstlendiği, AKP döneminde ülkenin en büyük sermayedarlarından biri haline gelen Mehmet Cengiz’in kısa bir süre önce Özbekistan’a yaptığı ziyaretle görüldü.

Emre Alım'ın aktardığı ziyaret, Cengiz Holding'in büyüklüğü kadar kamunun ekonomide kapladığı alanın ne kadar küçüldüğünü de gösterdi.

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Türkiye sermayesinin AKP'li yıllarda en fazla mesafe katettiği alanlardan biri Afrika ülkeleri oldu.

Kıtada sayısı katlanarak artan Türk şirketleri, askerleri ve okullarının 90'lı yıllardan bu yana seyrini ele alan Hakkı Hacınebioğlu, üç farklı dönemde öne çıkan üç isme işaret ediyor.

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Sermayenin kaşifleri: Bir paşa, bir sosyal demokrat, bir vaiz

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Az Neo-Osmanlıcılık, bolca İslam: Türk sermayesinin Afrika seferi

Emek gücünün sudan ucuz olduğu kıtaya sermaye ve asker ihracatının haritasını Orhan Gökdemir çıkardı.  

Arkasında kabuğuna sığmayan sermaye sınıfını bulan AKP, yeni vatan arayışına başladı bile. Sınırlarını iki generalin çizdiğini mavi vatan, sınır tanımayan siber vatan, bir vatan olup olamayacağı henüz kestirilemeyen uzay vatan ve dahası...

Dizginlenemeyen Neo-Osmanlı arzusunun sınırlarını Orhan Gökdemir yazdı.

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Mavi, Turkuaz, Uzay, Siber: Neo-Osmanlıcılara yeni bir vatan gerek

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Gericilerin emperyalizm eleştirisi ne kadar samimi?

Bölgede emperyal bir güç olma hayallerine içerideyse 'anti-emperyalist' bir masal eşlik ediyor.

Sık sık 'küresel oyunları bozan' AKP'li kalemşörlerin satır aralarında gizlediklerini Ogün Eratalay yazdı.