Sermaye sınır tanımıyor: AKP'nin dış politikası kime yarıyor?

Sermayenin uluslararası ilişkilerde nasıl bir rol üstlendiği, AKP döneminde ülkenin en büyük sermayedarlarından biri haline gelen Mehmet Cengiz’in kısa bir süre önce Özbekistan’a yaptığı ziyaretle görüldü. Emre Alım'ın aktardığı ziyaret, Cengiz Holding'in büyüklüğü kadar kamunun ekonomide kapladığı alanın ne kadar küçüldüğünü de gösterdi.