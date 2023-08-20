Sermaye sınır tanımıyor: AKP'nin dış politikası kime yarıyor?
soL, AKP'li yıllarda dış politikanın patronları nasıl ihya ettiğini inceledi.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Sermaye sınır tanımıyor: AKP'nin dış politikası kime yarıyor?
soL, AKP'li yıllarda dış politikanın patronları nasıl ihya ettiğini inceledi.
Haber Merkezi