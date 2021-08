'Sermaye Gücü ve Otoriter Popülizmin Yükselişi' tezini yazan akademisyen ret yanıtı aldı

ABD’deki, New York Eyalet Üniversitesi'ne (State University of New York-SUNY) bağlı Binghamton Üniversitesi (SUNY) Sosyal Bilimler Alanında doktora yapan Mehmet Baki Deniz'in "1980-2008 Arasında Türkiye’yi Kim Yönetiyor? Sermaye Gücü ve Otoriter Popülizmin Yükselişi" başlıklı tezi Türkiye’de kabul görülmedi.

Mehmet Baki Deniz, Aralık 2019’da ‘1980-2008 Arasında Türkiye’yi Kim Yönetiyor? Sermaye Gücü ve Otoriter Popülizmin Yükselişi’ adlı doktora tezini tamamladı. Tezini tamamladıktan sonra akademisyen, doktora denklik başvurusu için Türkiye'de doçentlik sözlü sınavını yapan ve doçentlik sınavı jürisini oluşturan bir kurum olan Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı’na başvuruda bulundu. Kurul, tez konusu ve içeriği gerekçe göstererek tezi reddetti.

Kurul tezin reddedilmesiyle ilgili, yurtdışında alınan doktora, sanatta yeterlik, doçentlik, profesörlük unvanlarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları belirleyen 6. Madde. 2. Fıkra hükmünü hatırlattı:

"Doktora yapılan ülke, doktora tez konusu ve içeriği, doktora döneminde ders alınıp alınmadığı gibi her bir başvurunun kendine özgü şartları, değerlendirilebileceği…”

soL'a konuşan akademisyen Mehmet Baki Deniz, tezin reddedilmesinin ifade özgürlüğüne aykırı olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Mayıs 2020'de yaptığım doktora denklik başvurusunu Üniversiteler Arası Kurul 2021 haziranında doktora tez konusu ve içeriğini gerekçe göstererek reddetti. Fakat red dilekçesinde doktora tezinin ne sebeple sorun teşkil ettiğini ifade etmiyorlar. Ülkedeki akademik özgürlükler konusunda geldiğimiz noktayı değerlendirdiğimde ifade özgürlüğüne yönelik bir hak ihlaline uğradığım kanaatindeyim. Bu sebeple danıştaya idarenin aldığı kararın reddi ve ilgili yönetmelik maddelerinin iptali istemiyle dava açtık."