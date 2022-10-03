Serkan Tüzün'ün kayınvalidesi konuştu: Çocuğuma işkence ediyordu

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olan hâkim Serkan Tüzün, eşi İlksen Tüzün'ü öldürdükten sonra intihar etti.

Alperen Ocakları'nın eski genel başkanı da olan Serkan Tüzün, kendisi gibi hukukçu olan ve hakimlik sınavlarına hazırlanan eşi İlksen Tüzün'e tabanca ile ateş etti, ardından aynı tabancayla kendini vurdu.

'12 yıl kızımı dışarı çıkarmadı'

Cumhuriyet'in aktardığı habere göre, Serkan Tüzün tarafından öldürülen İlksen Tüzün'ün annesi, damadının kızına şiddet uyguladığını belirterek şöyle konuştu:

"Allah rızası için torunlarımı bunlara vermeyin. Benim çocuğumun cenazesini verin bana, götüreyim. İçip içip benim çocuğuma işkence ediyordu. 12 yıldır benim çocuğumu bize göstermedi, çocuğumun telefonlarını dinliyordu. Ben çocuğumun yanında olamadım, beni çocuklarıyla tehdit etti; 'çocukların yüzünü göstermem' dedi. Kızımı bu eve hapsetti. 12 yıldır kapı dışarı çıkmadı. Adam psikopattı, hastaydı. 'Tedavi ol' dedim ama; 'ben hasta değilim' dedi, kabul etmedi."

Alperen Ocakları'nın eski başkanı

Serkan Tüzün, Alperen Ocakları'nın eski genel başkanıydı. Daha önce Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapan Serkan Tüzün, yakın tarihte Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Daire Başkanı olarak atanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.