Şeriatçı vakfın kurucusu üniversite kuruyor: Meclis’e yasa teklifi...

AKP, şeriat devleti kurmaya çalışmakla suçlanan iş insanının üniversite kurabilmesi için TBMM’ye yasa teklifi sundu.

24 AKP Milletvekilinin imzasını taşıyan kanun teklifinde Bursa’da Mudanya Üniversitesi ismiyle yeni bir üniversite kurulmasına olanak sağlanıyor.

‘Cumhuriyet karşısında din devlet kurmaya çalışmak...’

Teklif yasalaşırsa şeriat devleti istediği gerekçesiyle kapatılan ve dokuz yıl sonra yeniden açılan Zehra Vakfı isimli oluşumun kurucuları arasında yer alan iş insanı Gıyasettin Bingöl üniversite kurabilecek.

Gıyasettin Bingöl’ün başında bulunduğu Bursa Eğitim ve Kültür Vakfı’na ait olacak üniversitenin ismi de Mudanya Üniversitesi olacak.

BirGün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre, kuruluş kanunu TBMM Başkanlığı’na sunulan Mudanya Üniversitesi’nin 103 bin metrekare alanda yapımı süren binası, ormanlık alana inşa ediliyor.

Yüzlerce ağacın katledilmesine neden olacak yerleşkede, 3 bin 600 öğrencinin eğitim görmesi hedefleniyor.

Üniversitenin ayrıca kent merkezine kadar yayılacağı da öğrenilirken, edinilen bilgiye göre, Bursa’nın tarihi yerleri arasında yer alan Pirinç Han, Yıldırım Darüşşifa, Muradiye'deki Fabrika-ı Hümayun ve Hisar'daki tarihi bir mekan da üniversiteye tahsis edilecek.

Vakıf, Hürriyet Koleji ve Zehra Okulları adıyla eğitimin içinde...

Gıyasettin Bingöl’ün kurucuları arasında yer alan Zehra Vakfı, 2005’te, “Said Nursi’nin görüşleri doğrultusunda şeriat hukuku temelinde Kürt devleti kurma girişimlerini yaymak, Cumhuriyet rejimi karşısında din devleti kurmaya çalışmak” gerekçesiyle kapatıldı.

2014 yılında yeniden faaliyetlerine başlayan vakıf, Diyarbakır, Bingöl ve Van’da Hürriyet Koleji, Ankara’da Zehra Okulları adıyla eğitim vermeyi sürdürüyor.