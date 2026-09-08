Şeriat düğünü de gördük: 'Kemalizmi ve komünizmi bırakın, ya şeriat ya ölüm...'

Batman'da gerçekleştirilen bir şeriat düğünündeki ilahiler sosyal medyanın ve kamuoyunun gündemine oturdu.

Sadece erkeklerin katıldığı ve halay çekenlerin ilahi okuduğu düğünde, "Kemalizmi artık bırakın, çok yaşa şeriat, İslam ve Kuran için ölün, ya şeriat ya yok oluş, hep birlikte ayağa kalkın Müslümanlar, elinize Kuran verin baş ve gözler üzerine koyun Müslüman Müslüman" sözlerine yer verildi. Paylaşılan düğün videolarında "şeriat düzenimizdir ve tevhid özgürlüğümüzdür" ifadeleri duyuldu.

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Kim düzenliyor?

Bu tür ilahili düğünler genellikle Mustazaflar Hareketi ve Hüda Par çizgisi tarafından düzenleniyor ve etkinliklerde kadınlar yer almıyor. Eğlencenin günah olarak görüldüğü bu organizasyonlarda sadece ilahiler eşliğinde halay çekiliyor. Hizbullah inancına göre sadece kadın sesi değil, müzik aletleri de günah kategorisinde yer aldığı için çoğu örnekte def dışında herhangi bir müzik aleti bulunmuyor.

Diyarbakır, Batman ve Bingöl gibi illerde gericiler tarafından benzer "kutlamalar" yapıldığı biliniyor.

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