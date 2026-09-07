Serhat Kılıç’ın son gününde set baskısı: 'Ağlayarak, setten atıldığını söyledi'

İstanbul’daki evinde 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Serhat Kılıç’ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, yaşamının son günlerinde karşı karşıya kaldığı çalışma koşulları da ortaya çıktı.

Kılıç’ın yaklaşık sekiz yıldır birlikte olduğu sevgilisi Özlem E.’nin emniyette verdiği ifadeye göre oyuncu, boyun fıtığı nedeniyle şiddetli ağrı yaşadığı ve sağlık raporu bulunduğu için gidemediği “Teşkilat” setinden aynı gün çıkarıldı.

Habertürk’ün aktardığı ifadeye göre Kılıç’ın 3 Eylül günü saat 11.00 sıralarında set çekimine katılması gerekiyordu. Kılıç’ın çekime gitmediğini öğrenen Özlem E., saat 11.45 civarında oyuncuyu aradı.

'Çok acı çektiğini söyledi'

Özlem E., Kılıç’ın kendisine boyun fıtığı nedeniyle iyi hissetmediğini, çok sayıda ilaç almasına rağmen ağrılarının geçmediğini ve büyük acı çektiğini söylediğini anlattı.

Kılıç’ın menajeriyle konuşarak sete neden gidemediğini bildireceğini aktaran Özlem E., oyuncuya çekime gitmediği için sitem ettiğini de belirtti. İfadeye göre Kılıç ise sağlık raporunun bulunduğunu ve bu nedenle sorun yaşanmayacağını düşünüyordu.

Ancak birkaç saat sonra durum değişti.

‘Ağlamaklı bir sesle aradı’

Özlem E., Kılıç’ın aynı gün saat 16.00 sıralarında kendisini yeniden aradığını belirterek şunları söyledi:

"Ağlamaklı bir ses tonuyla beni arayarak setten atıldığını, çok üzgün olduğunu, ne yaparsa yapsın ağrısının bir türlü geçmediğini, canı sıkkın olduğu için kimseyle görüşmek istemediğini söyledi."

İfadeye göre Özlem E., bu görüşmenin ardından Kılıç’a telefon ve mesaj yoluyla ulaşmaya çalıştı ancak yanıt alamadı. Kılıç, 5 Eylül günü Kâğıthane Nurtepe’deki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

‘Ayrıldı’ diye duyurulmuştu

Kılıç’ın TRT 1’de yayımlanan ve TIMS&B Productions tarafından hazırlanan “Teşkilat” dizisinin yeni sezon kadrosuna katıldığı daha önce duyurulmuştu.

Oyuncunun boyun fıtığı teşhisi aldığı, doktorunun bir süre aksiyon sahnelerinde rol almasına izin vermediği ve yaklaşık üç hafta fizik tedavi göreceği basına yansımıştı. Magazin basınındaki haberlerde Kılıç’ın sağlık sorunları nedeniyle “projeden ayrıldığı” ileri sürülmüştü.

Özlem E.’nin emniyet ifadesi ise yaşananın oyuncunun kendi isteğiyle verdiği bir ayrılık kararı olmadığını gösterdi. İfadeye göre Kılıç, sağlık raporu bulunduğu halde çekime katılamadığı gün setten çıkarıldı.

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Lenf kanseri tedavisi görüyordu

Serhat Kılıç’tan iki gün boyunca haber alamayan Özlem E., 5 Eylül’de oyuncunun evine gitti. Kılıç’ı salondaki koltukta hareketsiz bulan Özlem E.’nin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Kılıç’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özlem E., polise Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu bildirdi. Oyuncunun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kılıç’ın kanser tedavisinin yanı sıra boyun fıtığı nedeniyle ciddi ağrılar yaşadığı ve boyunluk kullandığı da yakınlarının ifadelerine yansıdı.

TRT ve yapım şirketi sessiz

Oyuncu Orhan Aydın da Kılıç’ın sağlık raporu alarak sete gidemediği için işine son verildiğini belirterek TRT’ye, yapım şirketine ve sektörde örgütlü yapılara tepki gösterdi.

Kılıç’ın sevgilisinin emniyet ifadesine yansıyan “setten atılma” süreci hakkında TRT ve TIMS&B Productions'tan henüz kamuoyuna açıklanmış bir yanıt gelmedi.

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