Sergey Lavrov: ABD ve NATO tutumunu değiştirmezse biz de değiştirmeyiz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya menşeli basına verdiği demeçte "Rusya'ya kalırsa savaş olmayacak" ifadelerini kullanırken "Ancak çıkarlarımızın ağır bir şekilde tehdit edilmesine veya görmezden gelinmesine de izin vermeyeceğiz" dedi.

"Moskova'nın savaş istemediğini" söyleyen Lavrov, NATO ile ABD arasında süren güvenlik garantileri konusundaki görüşmelerin bitmediğini de ekledi. Lavrov, ABD ve onun önderliğindeki NATO'yla temasların sürdüğünü ifade ederken "Müzakerelerin sona erdiğini söyleyemem, Amerikalılar ve NATO yapılan anlaşmada imzalanan son derece basit önerileri inceliyorlar." dedi.

Dışişleri bakanı ayrıca, Rusya'nın güvenlik garantileri konusundaki önerileri söz konusu olduğunda "dürüst bir şekilde çalışmak" istediğini ve Batı'nın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sözde tehdidi konusunu "histerik bir şekilde" geliştirdiğini de sözlerine ekledi.

ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvenlik önerilerine ilişkin tutumunu değiştirmemesi halinde Moskova'nın da tutumunu değiştirmeyeceğini vurguladı.

Lavrov, Rusya'nın Batı'nın güvenliğin bölünmezliği konusundaki yükümlülüklerini nasıl yerine getirmeyi planladığını soran resmi bir talep göndereceğini de sözlerine ekledi.

'Yaptırımların bağları koparmak anlamına geleceğini ABD anlıyor'

Rusya'ya yönelik yeni yaptırım tehditleri hakkında yorum yapan Lavrov, bunların ülkeler arasındaki bağları kesmekle eşdeğer olacağını ve Washington'un bunu anladığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı "Yaptırım tehdidine gelince. Amerikalılara […] Batı tarafından kontrol edilen finansal ve ekonomik sistemlerin tamamen kapatılmasını kapsayan paketin, bağları koparmakla eşdeğer olacağı söylendi. Bu konu açıldı ve sanırım anladılar" dedi.

Lavrov, ABD'nin diplomatik misyonlara yönelik "kabalığının" devam etmesi durumunda Rusya'nın diplomat sayısını eşitleyecek rezervleri olduğunu söyledi. Lavrov, ABD'yle bir sonraki toplantının iki hafta içinde yapılacağını da sözlerine ekledi.

Lavrov, "Artık Amerikalılar tarafından doğrudan pazarlık yapılıyor" dedi.

Moskova geçen ay Rusya'nın Ukrayna konusunda gerilimi azaltmak amacıyla NATO ve ABD'ye güvenlik garantisi önerileri sunmuştu.

Rusya Batı'nın bölgeyi ağır silahlarla donatmayacağına ve NATO'nun doğuya doğru genişlemeyeceğine ilişkin garanti talep ediyor. Bu talebe Washington'dan geçtiğimiz gün yazılı bir yanıt gelmişti. sonra geldi. Rusya Dışişleri Bakanı, Perşembe günü yaptığı açıklamada ABD'nin yanıtlarında NATO'nun doğuya doğru genişlememesiyle ilgili temel soruların karşılık bulmadığını söyledi.