Sergen Yalçın: Arda Güler gördüğüm en iyi oyuncu

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, TV100'de Candaş Tolga Işık'ın 'Az Önce Konuştum' programında açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın son adından çok bahsedilen yetenekli futbolcu Arda Güler'le ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Arda Güler çok iyi oyuncu. Benim gördüğüm en iyi oyuncu. Benim gözümle gördüğüm en yetenekli oyuncu. Eğer bir aksaklık olmazsa, Avrupa'ya falan gider, büyük oyuncu olur. Antrenmanda ne oluyor, soyunma odasında, kampta ne oluyor bilemem ama şunu söyleyebilirim, inanılmaz bir oyuncu .Çok iyi oyuncu. İnşallah sağlam gider. Avrupa'da büyük işler yapabilir. Hocası her gün onunla beraber, bizden daha iyi bilir. Bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Antrenmanını, maçını, yemeğini, fizik gücünü görüyor. Arda Güler, inşallah beni geçer, geçsin. Çok daha büyük bir futbolcu olsun. İzlemenin zevkini yaşayalım. Son 10 dakikalık bölümde Arda Güler oyuna girdi, seyrettim. Ben başka gözle bakarım oyuncuya. Topu alışına, ne düşündüğüne, nereye atıyor diye düşünüyorum. Kafası çok çalışıyor Arda Güler'in. Arda Güler inşallah 1-2 sene sonra Avrupa'ya, Real Madrid'e gider. Ülkemizi temsil eder. Hepimiz gurur duyarız. Ben böyle olmasını isterim."