Serel Seramik'te işçiler işten çıkarmalara ve baskılara karşı eylemde

Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki E.C.A. Serel Seramik'te çalışan 12 işçi, Türkiye Çimse-İş Sendikası’ndan istifa ederek Kristal-İş Sendikası’na geçtikleri için işten çıkarıldı.

İşçiler yaşananlara karşı fabrika önünde bir basın açıklaması düzenledi.

"Hepinizin yakından takip ettiği üzere Elginkan Topluluğuna ait Serel Seramik Fabrikası işçileri olarak, 14 Temmuz’dan bu yana yaklaşık 2 haftadır haklarımız ve sendika seçme özgürlüğümüz için mücadele veriyoruz" diyen işçiler, "Bizler iki haftadır, rızamız olamadan çıkarıldığımız izinlerde insanca yaşamanın yolunu arıyoruz. Yönetenler olarak yarattığınız ekonomik buhranın faturasını ödememek için bir çıkış yolu arıyoruz" ifadesini kullandı.

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Sizlerden bizleri anlamanızı, bu çığlığa kulak vermenizi, bir kez dahi olsa bu işçiler ne istiyor demenizi bekledik.

Hem de 1 yıl değil, 3 yıl değil, 5 yıl değil. 7 yılı aşkın bir süredir bu işçiler neden istifa etti, taleplerinde haklılar mı diye bir kez olsun bizleri muhatap alıp dinlemenizi istedik!

Sesimize kulak vermenizi bekledik.

Ya sizler ne yaptınız?

Sizlere bu katma değerleri, sefasını sürdüğünüz artı değerleri yaratanların sesine sağır olmaya devam ettiniz ve en sonunda işi işten atmaya kadar götürdünüz!

Ve bizler bu hukuksuzluğu haykırdıkça sizler kavgayı daha da büyüttünüz ve 12 arkadaşımızı işten atarak işsizlikle terbiye etmeye kalktınız.

Yetmedi her defasında mevcut sendikayla iş birliği yapıp bizleri işçi kardeşlerimizle karşı karşıya getirdiniz!

Bizlerin hiçbir zaman yakıştıramadığı davranışları bir haftada önümüze serdiniz.

Bu mudur sizlerin insan haklarına bakış açınız?

Bu mudur sizlerin işçilere saygınız?

***

Buradan komuoyu önünde ve demokratik olgunluk içerisinde çağrılarımızı bir kez daha yapmak istiyoruz;

İşten atmaları derhal durdurun! Sendikal sebeplere bağlı olarak işten attığınız tüm arkadaşlarımızı işe geri alın! Bu sürecin akabinde de yüz kızartıcı suçlar haricinde her hangi bir sebeple işçi çıkarmayın! Sendika seçme özgürlüğümüze saygı duyun ve tercih ettiğimiz Kristal-İş Sendikası’nı tanıyın! Baskılarla ve iş tehdidiyle yeni üye olduğumuz sendikamızdan istifaya zorlamayın! Tek taraflı olarak izne çıkarılan tüm işçilere eksiksiz olarak iş başı yaptırın! Bu sürece dair fabrika içerisinde herhangi bir baskı ve yıldırma politikası gütmeyin! Hukuk dışı baskılara ve anti demokratik uygulamalara derhal son verin!

Ve son olarak da, asla ama asla bizleri işçi kardeşlerimizle bir daha karşı karşıya bırakmayın!

Bizlerin onlarla verecek ne bir kavgamız ne de onlara atacak bir taşımız var! Sadece bölüşecek bir lokma ekmeğimiz ve içecek bir tas suyumuz var! Onları da her şartta seve seve paylaşmaya hazırız!"