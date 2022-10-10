Serbest çalışan hekimlerle ilgili düzenleme doktorların tepkisini çekti

Bu değişiklikle muayenehanesi olan hekimlerin, hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının teşhis ve tedavisini özel hastanelerde yapabilmesi yeni şartlara bağlanmış oldu.

Bu yeni şartlara göre hekimler muayenehanelerine başvuran hastaların tedavilerini ancak boş kadrosu olan özel hastanelerde sözleşme imzalayarak yapabilecek. Özel hastanelerin boş kadrosu olmaması durumunda yapılabilecek sözleşmeler de belli bir oranla sınırlandırıldı.

TTB’ye göre 7 bin doktorun faaliyeti etkileniyor

TTB’nin yaptığı açıklamaya göre bu yönetmelikle, sayısı 7 bini bulan muayenehanelerinde kendi olanakları ile çalışan hekimlerin, hastalarını yatırıp tedavi ettikleri özel hastanelerle çalışma olanakları imkansız hale gelmekte.

Bu durum ilk etapta ameliyatlarını fiilen özel hastanelerde yapmak zorunda olan serbest çalışan cerrahi hekimlerin faaliyetlerini sınırlandıracak bir düzenleme olarak dikkat çekiyor.

İTO: Bu karar özel hastanelere jest niteliğinde

İstanbul Tabip Odası konuyla ilgili yaptığı açıklamada “özel hastanelerin hekim ücretlendirmesindeki hegemonyasını kıran muayenehanelerin sınırlarının daraltıldığı, hekimlerin tekrar özel hastane bünyesine dahil olmasının hedeflendiği” belirtildi. Aynı açıklamada “Ek ödeme yönetmeliği ile kamuya dönüş talebinin artması, özel hastanelere ‘jest’ niteliğindeki bu kararla Sağlık Bakanlığı’nın özrü gibi değerlendirilebilir. Hekimlerin kendi mali birikimleriyle kurdukları muayenehaneler büyük sermaye gruplarının çıkarlarına kurban edilmeye çalışılıyor” denildi.

Düzenleme Sağlık Bakanlığı’nın bu düzenleme ile piyasadaki hekim emeğini özel hastanelere bağımlı kılarak ucuzlatacağı, buradan özel hastane patronlarının kazançlı çıkacağı gerekçesiyle hekimler tarafından eleştiriliyor.

Yönetmelik Hasta Gizliliğini de Hiçe Sayıyor

Yapılan düzenlemeler ile ayrıca, hastanın bilgilerinin tedavi olacağı özel hastane veya tıp merkezine, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) üzerinden gönderileceği de belirtilerek hasta verilerinin yine hukuka ve mesleki deontoloji kurallarına aykırı olarak aktarımı isteniyor. Hastaların özel muayenehanesi olan hekimlerden aldığı hizmetin MBYS sistemine kayıt zorunluluğu öncesinde de getirilmiş ancak açılan davalar sonucunda yürütme durdurulmuştu.