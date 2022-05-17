Serbest bırakılan liseliler konuştu: Yolsuzluk, hırsızlık yapmadık

İki lise öğrencisi, Eylül G.(16) ve Bedirhan D.,(17) sabah saatlerinde okullarından gözaltına alındılar.

Gözaltı gerekçesi ise 8 Mart 2022'deki gece yürüyüşünde attıkları Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adının geçtiği sloganlar.

Bu nedenle ki liseli hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. İki liseli bugün soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra savcılığa çıkarılarak ifade verdi.

İfadenin ardından serbest bırakılan öğrenciler, Sözcü'den Fırat Fıstık'a konuştular.

'Okulumdan bu şekilde alınmak üzücü'

Eylül G.; “Sabahtan beri bekliyoruz. Okula gittim tam derse girerken ailem aradı. Kantinde bekledim, oraya geldiler. 9.30’da okulumdan gözaltına alındım, derslerimin hiçbirine giremedim.

Savcı kararı olmadan telefonlarımıza el koyuldu. 8 Mart eyleminin üzerinden iki ay geçti. Kadınlarla ilgili sloganlar atmıştım. Bu suçlama bir iftira. Sonuçta ben yolsuzluk yapmadım, hırsızlık yapmadım. Keşke o insanlara bunu yapsalar. Reşit olmadan, okulumdan bu şekilde alınmak üzücü.”

'Savcılığa gelene kadar suçlamayı bilmiyordum'

Bedirhan D.; “Sabah okuldaydım, üçüncü ders saati başlamak üzereydi. Ablam arayıp polislerin eve geldiğini söyledi. İlk önce inanmadım ‘şaka mı yapıyorsun?’ dedim. Sonra polisler okula geldi. Önce hiçbir şey demeden telefonumu aldılar.

‘Ne için çağırdınız' dedim, ‘ifadenizi verirken öğrenirsiniz’ dediler. Yani ben savcılığa gelene kadar suçlamayı bile bilmiyordum. İfademi verdim.

Suçlamalar çok saçma. Öyle bir şey söylemiş olsam bile kimse için hakaret teşkil etmiyor. Özellikle siyasetçilerin böyle şeyleri kaldıracak düzeyde olması gerektiğini düşünüyorum.”