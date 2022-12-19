Şenyaşar ailesi aracına ‘Adalet’ pankartı astı, ‘park’ cezası kesildi

Urfa’nın Suruç ilçesinde ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar’ın, Urfa Adliyesi önünde 9 Mart 2021’de başlattığı Adalet Nöbeti eylemi 651'inci gününde devam ediyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre aile, adliye önünde ‘Adalet’ pankartı astıkları yere resmi kurum araçları park edilince bu sefer kendi araçlarına pankartı asıp park etti. Ferit Şenyaşar, geçtiğimiz hafta kendilerine ait olan araca "park" cezası kesildiğini aktardı.

Şenyaşar ailesi bugünde, adliye önünde park ettikleri araçlarına "Adalet" yazılı pankartı asarak, eylemlerini sürdürdü.

Şenyaşar, "Adalet Köşesi" diye adlandırdıkları nöbet alanına park ettikleri araca ceza kesildiğine işaret ederek, cezaya "park yasağı" gerekçe gösterildiğini ifade etti. Park ve duraklamanın yasak olduğu tabelayı gösteren Şenyaşar, adliye çalışanlarının yasağı ilan ettiğini ancak sadece kendilerine ceza kesildiğini söyledi.

Şenyaşar, "Bu adliye önünde bir yasak varsa herkes için uygulanmalıdır. Biz yasalarda çifte standart istemiyoruz. Bu cezayı kınıyoruz, kabul etmiyoruz. Bununla ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Aracımızla ilgili bir ceza yazılıyorsa niye bu araçlar burada duruyor?" diye sordu.

‘Haklıyız, yetkililerde haklı olduğumuzu biliyor'

Davalarında haklı olduklarını vurgulayan Şenyaşar, "Cumhurbaşkanı bu olayın tarafıdır. Bu olayda yanıltıldığını iyi biliyor. Cumhurbaşkanının çıkıp bir açıklama yapması bu adaleti sağlayacaktır. Savcılar görevlerini yapacaktır. Haklıyız, yetkililerde haklı olduğumuzu biliyor. Ama müdahale ederken yasalar uygulanmıyor, üstünlerin talimatı uygulanıyor” dedi.

Adliye önünde defalarca saldırıya maruz kaldıklarını belirten Şenyaşar şunları söyledi:

"Bize bu haksızlığı yapan, adliye önünde zulüm yapan herkes bu sistem değiştiğinde yargılanacaklar. Biz adalet istiyoruz. Haklı talebimizden vazgeçmeyeceğiz. Adalet yazısından rahatsız olanlar varsa da gereğini yapsınlar. Biz de evimize gidelim.”